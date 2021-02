Vaccini, Fontana: 'Oltre 100mila adesioni e nessun crash'

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - "In cinque ore circa ci sono state 100mila registrazioni" per l'adesione alla campagna vaccinale da parte degli over 80 sulla piattaforma ad hoc creata dalla Lombardia. Il presidente della Lombardia Attilio Fontana lo ha spiegato in un punto stampa esprimendo la sua "soddisfazione che non si sia verificato il crash che da parte di tanti si temeva".

Ci sono stati, ha spiegato, "alcuni disagi" per cui non si riusciva ad inviare tempestivamente gli sms ma "sono stati superati dal gestore telefonico". In questo momento sono fra i 600 e i mille gli sms processati al minuto. (ANSA).