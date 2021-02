Scuola: in Lombardia tamponi gratuiti per le superiori

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Regione Lombardia avvia il servizio di prenotazione dei tamponi antigenici per 1.345 tra scuole secondarie di secondo grado e istituti di formazione professionale. Il percorso, che si rivolge ai contatti stretti a partire dal quinto giorno dall'identificazione di un caso positivo, prevede che ci si possa prenotare sulla piattaforma www.prenotasalute.regione.lombardia.it o tramite l'app 'Salutile Prenotazioni', in modo da garantire la tempestiva individuazione dei casi e prevenire focolai in ambiente domestico.

Il servizio regionale di prenotazione consentirà poi la prenotazione per effettuare il test entro un massimo di 48 ore.

Per tutti i test antigenici effettuati, le farmacie dovranno registrarne l'esito (sia positivo, che negativo) attraverso un'apposita funzionalità.

"Il servizio gratuito - commenta il vicepresidente e assessore al Welfare di Regione Lombardia, Letizia Moratti - è un'opportunità per individuare eventuali casi Covid-19 positivi in modo precoce. In questa fase della pandemia vi è evidenza infatti di una sua elevata trasmissione nei gruppi di popolazione più giovane. Con particolare riguardo proprio alla fascia di età tra i 14 e i 19 anni, che si caratterizza per una intensa attività sociale e una bassa manifestazione clinica del Covid".

"Con questa misura - aggiunge l'assessore regionale all'Istruzione, Fabrizio Sala - andiamo nella direzione di una scuola sempre più sicura. Tracciamento e tamponi sono tra le nostre priorità per un rientro a scuola che possa garantire continuità didattica". (ANSA).