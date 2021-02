Vaccini: a Ospedale Fiera Milano prime dosi ai farmacisti

(ANSA) - MILANO, 15 FEB - Sono iniziate questa mattina nei padiglioni di Fiera Milano, presso il centro vaccinale curato dal Policlinico di Milano, le somministrazioni del vaccino anti-Covid ai farmacisti.

Dall'assessorato al Welfare spiegano che "saranno circa 300 i farmacisti al di sotto dei 55 anni e senza patologie che oggi saranno vaccinati con AstraZeneca". Sono circa 8.000 i farmacisti che hanno dato l'adesione.

"Nel frattempo - prosegue la nota - è in fase di ultimazione la raccolta delle adesioni delle Forze dell'Ordine". I comandi stanno tramettendo gli elenchi alle prefetture per poi iniziare le vaccinazioni sempre in fiera. Per quanto riguarda le polizie locali, invece, i diversi comandi invieranno le adesioni tramite l'assessorato regionale alla Sicurezza. E' poi in fase di definizione l'accordo con l'ufficio scolastico regionale della Lombardia per le adesioni e le vaccinazioni di insegnanti e personale scolastico. Il richiamo con la seconda dose di vaccino per i farmacisti è previsto fra 9-10 settimane. (ANSA).