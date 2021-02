Sala, rafforzare Polizia locale con 500 vigili

(ANSA) - MILANO, 13 FEB - Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che si è ricandidato per un secondo mandato ha l'obiettivo, se verrà rieletto, di rafforzare la Polizia locale con l'assunzione di 500 vigili.

"Insieme alla proposta della città in 15 minuti, ho deciso che un elemento importante della mia proposta per il prossimo mandato sarà rafforzare significativamente la Polizia urbana - ha detto in un video sui social dove ha presentato alcuni punti del suo programma - con l'assunzione di 500 vigili, saranno forze fresche e preparate e svolgeranno il loro compito nelle strade della nostra città".

"La protezione sociale è un elemento che garantisce un senso di compiutezza a questa nuova città che deve essere più cosciente e più accogliente in ogni dove. Certamente questo si raggiunge con investimenti in innovazione, tecnologia, ma la sicurezza si deve anche vedere e so che ogni vigile, ogni poliziotto, carabiniere in più sarebbe gradito - ha aggiunto -.

Queste azioni devono misurarsi con un senso della sicurezza che non deve essere figlio delle solite visioni ideologiche o delle contrapposizioni partitiche". (ANSA).