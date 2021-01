Covid: Sala, bene zona gialla ma ancora incertezza numeri

(ANSA) - MILANO, 31 GEN - "Per la zona gialla sono contento come tutti, poi quello che pensavo rispetto alla gestione dei numeri l'ho detto. È chiaro che la qualità dei numeri è fondamentale e io ancora oggi vedo incertezza". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, parlando dell'ingresso della Lombardia in zona gialla a margine dell'evento in ricordo della deportazione degli ebrei da Milano.

"Ci sono due modelli per poter governare la pandemia, o quello tedesco dove la Merkel decide e comunica agli Stati cosa devono fare, oppure il nostro sistema che è molto tecnico con 20 parametri che definiscono l'area di rischio - ha aggiunto -. Ma bisogna avere la certezza che i numeri che oggi vengono dichiarati sono numeri corretti. A ieri i contagiati a Milano mi pare che fossero 2441, voglio evitare che si vedano dei balzi incomprensibili".

Per quanto riguarda la riapertura dei musei a Milano, Sala ha spiegato invece che "va un attimo organizzata e programmata". (ANSA).