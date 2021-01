Scuola: a Milano rientri e proteste, basta chiusure

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Sono rientrati a scuola, anche se al 50%, i ragazzi delle scuole superiori di Milano in un giorno in cui comunque non si sono zittite le proteste, con un presidio davanti all'ufficio scolastico regionale di Priorità alla scuola per dire 'no alle classi pollaio' e uno davanti ad alcune scuole medie del comitato A scuola per chiedere che non ci siano più stop alle lezioni in presenza.

Mezzi affollati più dei giorni precedenti ma senza grossi affollamenti, grazie anche all'aumento delle corse e alle navette istituite per 32 istituti superiori. Felici i ragazzi anche se preoccupati che "tra un paio di settimane la situazione precipiti e ci ritroveremo di nuovo a casa - dice uno studente mentre i compagni attorno a lui annuiscono -. Ma per ora ci godiamo il momento". "Non ce la facevamo più a stare davanti a un computer" aggiunge un suo compagno, al rientro al liceo Manzoni. (ANSA).