Scuola: Milano, 40 stop accessi metro

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - Nella prima mattinata di rientro a scuola degli studenti delle superiori a Milano l'azienda di trasporto pubblico ha spiegato che è stato necessario contingentare gli accessi in metropolitana una quarantina di volte come però già accaduto negli orari di punta nei giorni precedenti per rispettare il limite del 50% di capienza consentito, e il servizio è stato regolare.

A Milano ha preso il via oggi il piano per la ripartenza della scuola promosso con la regia della prefettura, che prevede lo scaglionamento degli orari della città nella fascia 7-10 e il potenziamento dei mezzi. Sono arrivate a quota 100 le navette in campo per collegare 30 istituti scolastici milanesi tra i più frequentati. Oltre 400 le persone di assistenza Atm alle fermate e nelle principali stazioni di interscambio per indirizzare i flussi degli studenti. (ANSA).