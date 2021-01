Milano, sit-in per 'riapertura duratura'

(ANSA) - MILANO, 25 GEN - "La scuola non ha colore": questo il messaggio lanciato oggi dai genitori del comitato A Scuola!, che hanno organizzato tre presidi mattutini presso le scuole medie Ciresola di Viale Brianza e Vivaio a Milano e Paolo Sarpi a Settimo Milanese. "Siamo contenti che finalmente la scuola riapra, ma chiediamo - spiega Betta Marzorati dal presidio di via Vivaio, dove si sono radunate decine di genitori e ha suonato anche una piccola banda - che non sia a singhiozzo.

A prescindere dal colore della Regione, deve passare il messaggio che la scuola è un bene primario, indispensabile come andare a prendere il pane".

Tra gli slogan dei presidi, "apertura duratura" e "Siamo rossi ma solo di rabbia". In mezzo a striscioni e cori, sfilano i ragazzi delle seconde e delle terze medie di via Vivaio, felici di tornare a scuola dopo l'uscita della Lombardia dalla zona rossa. (ANSA).