Milano si sveglia arancione e assolata

(ANSA) - MILANO, 24 GEN - Milano si è svegliata oggi in zona arancione e per la prima volta da giorni con un sole splendente che ha convinto molti a uscire, ora che si può per una semplice passeggiata nei parchi o nei negozi che possono riaprire.

Dal mattino diversi i ciclisti che si sono ritrovati per un giro approfittando appunto del bel tempo, Nel frattempo in Prefettura si sono riuniti Regione, Comune, Ats, aziende di trasporto e tutte le persone coinvolte per preparare, con il coordinamento del prefetto Renato Saccone, nel modo migliore il ritorno dei ragazzi a scuola. Per gli studenti di seconda e terza media già da domani per gli altri probabilmente da martedì. (ANSA).