129 positivi e 17 decessi in Rsa Comasca

(ANSA) - COMO, 19 GEN - Sono in tutto 17 i deceduti a causa del Covid alla Ca' d'Industria, struttura per anziani di Rebbio nel Comasco. Un focolaio è scoppiato fra la fine dell'anno e l'epifania portando a una percentuale di quasi 90% degli ospiti contagiati, senza contare il numero degli operatori che hanno contratto il virus.

Al momento fra gli ospiti sono 83 quelli positivi e 46 gli operatori, non solo infermieri ma anche ausiliari e operatori socio assistenziali, il che rende difficoltoso il lavoro per chi è rimasto, in considerazione della difficoltà a reperire, soprattutto infermieri ma in generale personale.

"E' un momento molto difficile, siamo stremati - ha spiegato sul sito dell'rsa la direttrice Marisa Bianchi -, distrutti fisicamente e psicologicamente, ma siamo una grande forza, dei guerrieri che, instancabili dopo 12 ore di lavoro, continuano a lottare per il bene degli anziani".

Oggi ci sarà una nuova tornata di tamponi, con la speranza che altri ospiti risultino guariti, "di sicuro - ha spiegato il presidente Gianmarco Beccalli - abbiamo alcune guarigioni, anche tra gli operatori. Speriamo presto di poter uscire da questo tunnel". (ANSA).