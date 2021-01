Tamponamento tra mezzi Amsa, due feriti

(ANSA) - MILANO, 02 GEN - Un tamponamento tra mezzi dell'Amsa, la municipalizzata milanese per la raccolta dei rifiuti, si è verificato questa mattina nel capoluogo lombardo.

Un addetto, una donna di 50 anni, e un ispettore, di 57, sono rimasti feriti in modo non grave.

E' accaduto intorno alle 7.30 in via Fratelli Bronzetti quando i due mezzi, che viaggiavano in colonna, si sono scontrati. La macchina degli ispettori, che seguiva il camion-compattatore, ha colpito la parte posteriore del mezzo sbalzando la netturbina che veniva trasportata sul predellino.

La donna cadendo ha battuto la testa, e a scopo precauzionale è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Niguarda.

Stessa sorte anche per l'ispettore alla guida dell'auto, inviato in giallo al Policlinico. Nessuno dei due sarebbe grave. (ANSA).