Caso mense:Corte appello, discriminatorie regole Comune Lodi

MILANO, 29 DIC - La Corte d'Appello di Milano, sezione Persone, Minori e Famiglia, ha rigettato l'appello del Comune di Lodi sulla questione della discriminazione degli stranieri nell'accesso ai servizi comunali, tra cui il servizio mensa da cui erano stati esclusi di fatto i bambini stranieri.

Lo rende noto l'Asgi, l'associazione degli studi giuridici sull'immigrazione.

Sulla questione si era già espresso, nel dicembre 2018, il Tribunale di Milano, che accogliendo il ricorso di Naga e Asgi, aveva accertato la "condotta discriminatoria del Comune di Lodi" e aveva ordinato di "modificare il 'Regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate' in modo da consentire ai cittadini non appartenenti all'Unione Europea di presentare la domanda di accesso" alle stesse condizioni degli italiani. Da qui il ricorso del Comune, che è stato oggi rigettato dalla Corte d'Appello.

"Legittimamente il Tribunale di Milano - si legge nella sentenza della Corte d'appello, presidente Maria Cristina Canziani - ha accertato il carattere discriminatorio delle previsioni del regolamento del comune di Lodi". Secondo l'Asgi, "dopo numerose sentenze di Tribunale che già avevano confermato questo principio, si tratta della prima decisione di Corte d'Appello che interviene su questa materia". Nel comunicato si ricostruisce anche che "la Corte d'Appello ha confermato che l'Isee - ove devono essere riportati per tutti anche i redditi e i patrimoni all'estero - costituisce lo strumento generale di accesso alle prestazioni sociali e che, fermi tutti i poteri di verifica da parte dell'agenzia delle entrate e del Comune, lo straniero non può essere gravato, in ragione della sua sola cittadinanza, di oneri che rendono di fatto impossibile l'accesso a importanti prestazioni sociali come la mensa scolastica, il trasporto scolastico, il sostegno ai disabili".

