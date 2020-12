Incidenti stradali: ciclista contro auto in sosta, morto

(ANSA) - MILANO, 25 DIC - Un ciclista di 42 anni ha perso la vita stamani a Ceriano Laghetto (Monza Brianza), secondo una prima ricostruzione, sbattendo contro un'auto in sosta. L'uomo avrebbe sfondato il lunotto posteriore della vettura. Quando sono arrivati i soccorsi per lui non c'era più nulla da fare.

Sul posto gli operatori del 118 e i carabinieri di Desio.

(ANSA).