Qualità vita: il Covid affonda Milano

(ANSA) - MILANO, 14 DIC - Nel 2018 e nel 2019 Milano era la regina del 'benessere', per due anni al primo posto dell'annuale classifica sulla 'Qualità della Vita' del Sole24Ore, giunta quest'anno alla sua 31/ma edizione. Nel 2020 invece, a causa della pandemia, dei morti e della grave crisi sociale ed economica che ne sono conseguite, il capoluogo lombardo è affondato nel ranking generale ed è finito al 12/mo posto, cedendo lo scettro a Bologna.

E con Milano scende tutta la Lombardia, con i principali capoluoghi che perdono molte posizioni: la prima dopo Milano è Sondrio, in controtendenza ma solo 23/ma; e Mantova, 47/ma e stabile. "A parte queste due province - si legge nella ricerca - dall'indagine risulta come soprattutto il Nord della Penisola esca penalizzato dagli effetti su larga scala del virus: qui, infatti, si registra la diffusione più elevata del Sars-Cov-2 in rapporto alla popolazione residente. Le province lombarde hanno segno negativo, in peggioramento rispetto allo scorso anno, ad eccezione di Sondrio (23 ª, +23) e Mantova (47ª, +1). Colpita anche Milano - vincitrice sia nel 2018 sia nel 2019 - che esce dalla top ten (12ª) e perde 11 posizioni, dove pesa il crollo del Pil pro capite". (ANSA).