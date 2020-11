Champions: Inter; Conte, per restare in vita bisogna vincere

(ANSA) - MILANO, 30 NOV - " L'unico modo per restare in vita è vincere domani e sappiamo che non sarà facile, loro hanno dimostrato la loro forza": lo dice il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, alla vigilia della sfida decisiva per andare avanti in Champions contro il Borussia Monchengladbach in Germania. "Al tempo stesso - aggiunge - può essere un'occasione per dare seguito ad un percorso iniziato in Europa dove si giocano partite importanti e da dentro-fuori". (ANSA).