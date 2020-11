Musica: Gabbani, live ad alta quota in grattacielo Milano

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - La Torre Galfa - grattacielo recentemente riqualificato, nei pressi della Stazione Centrale - sarà la cornice ad alta quota degli showcase organizzati da Billboard Italia per la Milano Music Week, al via oggi. Tra gli ospiti Boosta, Boro Boro, Francesco Gabbani, Ibisco, Lil Jolie, Mameli.

"In questo momento complesso - dice Andrea Minoia, editore di Billboard Italia - il mercato sta cercando risposte e nuovi metodi per garantire continuità nell'industria culturale che rappresenta uno dei cardini fondamentali della nostra economia.

La volontà di realizzare la Music Week nonostante la situazione e i problemi che stiamo affrontando è il segnale che questo comparto resiste e che la collaborazione è la miglior risorsa che abbiamo in questo momento." Altro appuntamento con la musica dal vivo sarà Billboard Fresh (powered by BRO), che darà a tre giovani promesse la possibilità di esibirsi sul palco del Rocket, locale di punta della scena live milanese, dove si svolgeranno i momenti di approfondimento su buone pratiche e prospettive per la sostenibilità in campo musicale. (ANSA).