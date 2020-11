Influenza, vaccino spray per bimbi in stazione metro Milano

(ANSA) - MILANO, 16 NOV - A Milano, a partire da oggi e fino al 18 dicembre, i bambini tra i 2 e i 6 anni potranno ricevere il vaccino anti influenzale con spray-nasale nel mezzanino della metropolitana di Gerusalemme, fermata della stazione Lilla.

I primi genitori con i figli sono arrivati, su appuntamento, nel pomeriggio all'apertura dell' ambulatorio temporaneo, messo a disposizione da Metro 5 con la collaborazione di Atm, alla Fondazione Buzzi. Ogni ora vengono vaccinati, dagli specializzandi della facoltà di Medicina dell'Università Statale di Milano, 8 bambini per un totale di 40 ogni pomeriggio.

"C'è stato un minimo di ritardo, di 15-20 giorni" sui vaccini, "non è questo il problema ma piuttosto che quest'anno, per la prima volta, andiamo a vaccinare una quantità di bambini veramente importante - ha detto Gian Vincenzo Zuccotti, direttore responsabile Pediatria e Pronto soccorso pediatrico dell'ospedale Buzzi di Milano -. Solitamente la vaccinazione anti influenzale era riservata a bambini con patologie croniche, quindi erano molto contenuti. Qui soltanto sulla Città di Milano, sull'area metropolitana stiamo parlando di 140 mila bambini in questa fascia di età da vaccinare, avere avuto quindi tre settimane anziché due poteva sicuramente aiutarci". (ANSA).