Donna precipitata a Milano, 'voleva uscire dalla finestra'

(ANSA) - MILANO, 13 NOV - Sarebbe dovuta a un tragico incidente la morte di Valentina C., la 42enne precipitata la scorsa notte dal quinto piano di un palazzo nel quartiere Gratosoglio, nella periferia sud di Milano.

Secondo quanto ricostruito finora dalla Squadra mobile, diretta da Marco Calì, la 42enne sarebbe caduta nel tentativo di uscire dall'appartamento in via Costantino Baroni 244 passando dalla finestra. Una scelta dovuta al fatto che la padrona di casa, che l'ha accolta dopo averla incontrata in strada già visibilmente ubriaca, quando è uscita dall'abitazione ha chiuso la porta a chiave.

Durante la sua assenza la 42enne si è svegliata e, non potendo uscire, ha deciso di provare la via della finestra.

Probabilmente lo stato confusionale dovuto all'alcol deve aver alterato la sua percezione del pericolo e mentre affrontava la discesa è precipitata attorno alle 5.30. A trovare il corpo sull'asfalto è stata la padrona di casa, rientrata alle 6.30.

La sua versione è ora al vaglio degli investigatori che comunque, al momento, escludono che si tratti di un omicidio.

(ANSA).