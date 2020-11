Un milione di dollari a istituto Pavia per ricerca Parkinson

(ANSA) - PAVIA, 10 NOV - Un finanziamento di oltre un milione di dollari è stato assegnato alla Fondazione Mondino, l'Istituto neurologico nazionale di Pavia associato alla rete degli istituti di Neuroscienze e Neuroriabilitazione, per un progetto internazionale di ricerca sul morbo di Parkinson.

Ad assegnarlo, nell'ambito di uno stanziamento di complessivi 8,2 milioni di dollari, l'Asap (Aligning Science Across Parkinson's), diretta dal premio Nobel per la medicina (nel 2013) Randy Schekman, e la Micheal J. Fox Foundation for Parkinson's Research. Il progetto è coordinato dallo University College of London e vede la partecipazione, oltre che della Fondazione Mondino di Pavia, anche del Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (DZNE) il centro governativo tedesco per le malattie neurodegenerative e l'Institut national de la recherche agronomique (INRAE) di Parigi.

"Siamo felici di questo risultato - commenta il professor Fabio Blandini - perché è un riconoscimento di grande rilievo internazionale per l'Istituto e per i suoi ricercatori. Il finanziamento giunge al culmine di un decennio di ricerca avanzata condotta con centri di assoluta eccellenza mondiale".

Il progetto avrà inizio - Covid permettendo - a gennaio e durerà tre anni". (ANSA).