Tornabuoni art apre sede Parigi con 'Italia Minimal'

(ANSA) - MILANO, 20 OTT - Con una selezione di capolavori realizzati da protagonisti della sperimentazione visuale tra fine anni Cinquanta e anni Settanta, da Agostino Bonalumi ad Alberto Burri, da Dadamaino a Jannis Kounellis, apre il 22 ottobre Italia Minimal, la mostra con la quale Tornabuoni Art inaugura la sua nuova sede parigina.

Il progetto espositivo vede la luce 20 anni dopo la grande mostra "Minimalia. An Italian 20th Century Vision", a cura di Achille Bonito Oliva tenutasi al Museum of Modern Art PS1 di New York tra ottobre 1999 e gennaio 2000. (ANSA).