A Milano tornano in piazza i giovani di Fridays for Future

(ANSA) - MILANO, 09 OTT - Distanziati, dotati di mascherina ma ben intenzionati a far sentire la loro voce: sono tornati in piazza a Milano, i giovani di Fridays for Future per il sesto sciopero globale per il clima.

'Recovery Fund for Climate Justice', 'Se non ascoltate ora, non avremo più tempo per cambiare' sono alcuni dei cartelli con cui da largo Cairoli si sono diretti, per lo più ordinatamente in fila e distanziati grazie a un nastro a cui si sono attaccati, in piazza Duomo.

"Abbiamo deciso di scendere in piazza oggi, nonostante il Covid-19 - hanno spiegato -, perché è necessario far sentire la voce degli attivisti in un momento fondamentale in cui i governi stanno decidendo come spendere gli enormi fondi del Recovery Fund e le compagnie fossili stanno facendo di tutto per continuare col loro modello di business".

"Stiamo dimostrando a tutta Milano e alla città intera - hanno sottolineato - che siamo capaci di far sentire la nostra voce rispettando le misure di contenimento del Coronavirus!" (ANSA).