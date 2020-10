Ippica: Snaitech, in 5 anni a S.Siro quasi 900mila persone

(ANSA) - MILANO, 06 OTT - La valorizzazione degli ippodromi come spazi polifunzionali e aperti a tutti i cittadini, anche nell'ottica di riaccendere la passione per l'ippica, è stata una delle aree su cui si è concentrato il lavoro di Snaitech nel cinque anni dopo la fusione fra Snai e Cogetech, ripercorsi nel bilancio di sostenibilità 2019 della società, presentato nell'ambito della Snaitech Sustainability Week.

Il laboratorio ideale per l'avvio della strategia di rilancio e valorizzazione degli impianti ippici, come sottolinea un comunicato, è stato l'Ippodromo Snai San Siro, dove Snaitech ha sviluppato eventi e iniziative in grado di aggiungere allo spettacolo in pista contenuti di interesse: tra il 2015 e il 2019, l'Ippodromo ha registrato quasi 900.000 visitatori. Anche l'Ippodromo Snai Sesana ha registrato un incremento delle presenze, passate dalle 43.000 del 2015 alle quasi 63.000 del 2019 (+52%). (ANSA).