Per il suo compleanno dona ecografo a ospedale Bergamo

(ANSA) - MILANO, 29 SET - Anziché ricevere un regalo, ha deciso di farne uno e donare uno strumento ecografico all'avanguardia e completo di sonde all'ospedale della sua città, il Papa Giovanni XXIII di Bergamo. E' questo il modo con cui un benefattore, che ha chiesto di restare anonimo, ha deciso di celebrare il giorno del compleanno.

Il 'super-ecografo' è entrato in funzione a febbraio nel reparto di Ostetricia e Ginecologia e sono già decine le donne con gravidanza a rischio elevato che hanno beneficiato del dono, del quale è stata data notizia oggi, visto che nei mesi passati l'ospedale è stato al centro dell'emergenza sanitaria.

Il nuovo ecografo di ultima generazione, del valore di oltre 100 mila euro, restituisce immagini ad altissima risoluzione, con sistema 3D/4D e la possibilità di elaborazione rapida e accurata dei dati e delle immagini. Uno strumento che è stato fin da subito utilizzato per le ecografie ostetriche più complesse e negli ambulatori congiunti con i cardiologi e i chirurghi pediatrici.

Sono esami che aiutano nella diagnosi, fin dallo stadio fetale, di patologie congenite e nella definizione delle cure specialistiche necessarie, inclusi gli interventi chirurgici post-natali o in fase perinatale, cioè sul feto in utero.

(ANSA).