Berlusconi: auguri dal Monza, lo aspettiamo allo stadio

(ANSA) - MILANO, 29 SET - "Tanti auguri al Presidentissimo del Monza da tutta la grande famiglia biancorossa, che lo aspetta presto all'U-Power Stadium, per vivere insieme la stagione del Grande Sogno!": è il messaggio di auguri a Silvio Berlusconi, nel giorno del suo 84esimo compleanno, dell'Ac Monza club di cui è patron.

Berlusconi, ancora positivo al Covid-19, non ha potuto assistere venerdì scorso alla partita contro la Spal - terminata 0-0 - sfida d'esordio in Serie B del Monza che quest'anno punta alla promozione diretta in Serie A. Questa sera i biancorossi sfideranno la Triestina nel secondo turno di Coppa Italia.

(ANSA).