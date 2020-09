Moschino, video con marionette-indossatrici

(ANSA) - MILANO, 26 SET - Per dare il via a un nuovo inizio bisogna partire da qualcosa di piccolo: ne è convinto Jeremy Scott, che ha voluto delle marionette come protagoniste del video della collezione per la prossima estate di Moschino.

Girato a Hollywood, il filmato riproduce in scala da bambola il classico defilé di alta moda della Parigi di una volta, nel saloncino della maison, con le marionette-indossatrici che sfilano di fronte a un pubblico di addetti ai lavori miniaturizzato ma dalle fattezze riconoscibili.

Sotto lo sguardo impassibile e gli occhiali scuri della marionetta Anna Wintour, ecco la collezione per la prossima estate, figlia anch'essa, come la modalità di espressione, della pandemia. Il Covid - è il ragionamento di Scott - a livello mondiale ha messo in luce ciò che era nascosto, e lo stesso ha fatto lui con gli abiti, portando fuori ciò che solitamente è celato allo sguardo.

Ed ecco che bordi, cuciture, stecche da corsetterie, pannelli, pince e rifiniture appaiono sulla parte esterna dei capi, così come le zip, le tasche sventolanti e le sottogonne di tulle che si allungano oltre gli orli degli abiti. Quando non sono applicati, i dettagli più intimi dei capi sono stampati, come nel bustier sovraimpresso sul tubino, mentre altri abiti si aprono come a mostrare gli ingranaggi, poi celati dietro a balze di tulle. Non mancano i tratti distintivi della maison, come il biker, in versione mini sull'abito lungo rosa o incorporato sulle proposte da sera. E come in una sfilata di altri tempi, a chiudere la passerella è il classico abito da sposa, ricamato con fiorellini. (ANSA).