MM6 Maison Margiela, look da videoconferenza

(ANSA) - MILANO, 27 SET - Disegnata dal team durante il lockdown e pensata per un mondo in smartworking, la collezione primavera/estate 2021 MM6 Maison Margiela incontra il presente, mettendo in discussione il lato corporate e abbracciando quello domestico con combinazioni sovversive di capi, ottimizzate per videoconferenze da casa durante le ore di ufficio.

Nel video presentato per la Milano Fashion Week, sono protagonisti modelli e staff di MM6, che indossano camicie, gilet e T-shirt dove sciarpe di satin stampate con motivi di nuvole rimpiazzano la parte posteriore dei capi, blazer in gessato tagliati sul gomito all'altezza della scrivania, trench e camici bianchi tagliati come giacche e gonne, capi maschili abbinati per formare look monocromatici color carne. (ANSA).