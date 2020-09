Morta a Milano Cini Boeri, architetta e designer

(ANSA) - MILANO, 09 SET - È morta nella sua casa di Milano all'età di 96 anni Cini Boeri designer, architetta e madre di Stefano, Tito e Sandro Boeri. Lo ha comunicato all'ANSA la famiglia.

"Architetta, designer attenta ai desideri degli utenti, staffetta partigiana durante la Resistenza, Cini Boeri è stata una protagonista del periodo aureo della creatività milanese e italiana a partire dalla seconda metà del secolo scorso - si legge nel comunicato della famiglia -. Nata a Milano, in piazza S.Ambrogio, dove ha vissuto fino a pochi anni fa, nel 1924, nota nel mondo per le sue creazioni di disegno industriale, tra le quali la poltrona Ghost e il Serpentone, e per le sue architetture, tra cui le case progettate sull'isola di La Maddalena in Sardegna e la Casa nel Bosco di Osmate, Cini ha partecipato attivamente alla vita culturale e politica italiana, prendendo posizione su temi di etica e di impegno sociale. È stata sposata con il neurologo e comandante partigiano Renato Boeri, da cui si è separata alla fine degli anni 60, con cui avuto tre figli - Sandro, Stefano e Tito - sei nipoti e un pronipote". (ANSA).