Lavoro: Festival Cinema Sesto, omaggio a medici e infermieri

(ANSA) - MILANO, 01 SET - Operatori sanitari al centro della 16/a edizione del Labour Film Festival da domani a Sesto San Giovanni, la ex-Stalingrado d'Italia. Invariato lo schema della rassegna, organizzata da Acli, Cisl e Pastorale del lavoro di Milano, articolata nelle sezioni Labour.short, Labour.doc e Labour.film. La prima per i cortometraggi fino a 30 minuti, la seconda per i documentari e la terza per i lungometraggi, con una ventina di proposte distribuite su 14 giornate, tra serate, pomeriggi e incontri, via Skype o in presenza, con esperti e registi come Pietro Marcello (3/9), Francesco Clerici (10/9), Mimmo Calopresti (14/9) e Walter Bencini (25/9).

Confermato il 'Labour Short Awards', nelle serate del 7 e del 21/9, mentre la serata conclusiva del 15 ottobre sarà dedicata agli operatori sanitari, che avranno diritto all'ingresso gratuito, per "l'impegno profuso nel corso dell'emergenza", spiegano gli organizzatori del Festival. (ANSA).