Sicurezza: Lamorgese, Milano città sicura

(ANSA) - MILANO, 15 AGO - "Milano è una città sicura. Tra l'altro proprio oggi abbiamo avuto la notizia dei due giovani fermati per le rapine ai tassisti". Lo ha detto il ministro dell'Interno Luciana Lamorgese al termine del Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica che si è tenuto oggi a Milano. Il ministro ha ricordato che a Milano ci sono 11 mila uomini delle forze dell'ordine.

"Perché il Comitato nazionale a Milano? Per dare una segnale di vicinanza a un territorio a cui sono molto legata e a un territorio che ha molto sofferto durante la pandemia", ha spiegato Lamorgese. Il ministro ha fatto anche riferimento al pericolo di infiltrazioni della criminalità organizzata, viste le risorse distribuite per l'emergenza Covid. Pericolo per scongiurare il quale sono stati approvati "numerosi protocolli di legalità". (ANSA).