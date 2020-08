Scontro bus-vespa, gravissimo 55enne a Pavia

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Un uomo di 55 anni è stato portato in gravissime condizioni al Policlinico San Matteo di Pavia dopo lo scontro fra la sua vespa e un autobus di linea.

E' accaduto in via Torino prima di mezzogiorno. L'uomo è stato sbalzato dallo scooter. Quando sono arrivati i soccorritori del 118 lo hanno rianimato e intubato e portato in ospedale. (ANSA).