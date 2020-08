Cassiera minacciata reagisce e fa arrestare i rapinatori

(ANSA) - MILANO, 14 AGO - Una cassiera che lavora in un supermercato di San Giuliano Milanese (Milano) è riuscita a tenere testa a due rapinatori che l'hanno minacciata con un cacciavite e con un punteruolo per prendere i soldi nella cassa.

La donna si è rifugiata nel magazzino, ha dato l'allarme e poi sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato i due, dopo che si erano dati alla fuga.

In carcere sono finiti per tentata rapina due italiani di 62 e 63 anni, entrambi pregiudicati e disoccupati. I due erano entrati con mascherina e cappellino da baseball all'interno del supermercato di via Trieste e avevano minacciato la cassiera, che con la sua pronta reazione li ha messi in fuga. Poco dopo i rapinatori sono stati arrestati dai carabinieri di San Donato Milanese. (ANSA).