Ruba offerte in chiesa, dai domiciliari al carcere

(ANSA) - MILANO, 03 AGO - Durante un permesso è uscito di casa, dove era agli arresti domiciliari, ha forzato la porta dela sacrestia della parrocchia "Santa Maria Nascente" in via Pasubio a Garbagnate, nel Milanese, e ha rubato le offerte dalla cassetta. Il furto è stato messo a segno il 27 luglio e ora i carabinieri della stazione del paese nell'hinterland milanese hanno arrestato un italiano di 34 anni, pregiudicato.

I militari sono arrivati a lui grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza mentre in casa gli sono stati trovati gli indumenti usati per il furto.

La misura dei domiciliari è stata evocata e l'uomo è ora in carcere. (ANSA).