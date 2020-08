Premi: Eva Taylor vince PontedilegnoPoesia 2020

(ANSA) - MILANO, 02 AGO - E' l'autrice bilingue Eva Taylor - che ha pubblicato volumi sia in italiano sia in tedesco - la vincitrice dell'undicesima edizione di PontedilegnoPoesia, concorso internazionale di poesia edita.

Taylor - nata nella Germania dell'Est - insegna lingua tedesca in Italia, dove ha pubblicato nel 2014 per i tipi di Fernandel 'Carta da zucchero' con cui si è aggiudicata il premio inediTo. Nel 2010 sono uscite due sue raccolte di poesia Gartenarbeit (ovvero Giardinaggio) e Volti di parole.

Ha vinto questa edizione di PontedilegnoPoesia con la raccolta 'Lezioni di casa', edito da Arcipelago Itaca, che si è aggiudicato anche il premio del pubblico, quest'anno dedicato alle vittime del Covid.

A consegnare il riconoscimento del pubblico, questa mattina, Paolo Franceschetti, figlio dell'imprenditore Aldo, deceduto per il coronavirus. Il premio MirellaCultura che guarda al sociale è stato invece assegnato a medici e infermieri per lo "straordinario contributo" nella lotta al virus ed è stato ritirato dalle mani del presidente dell'Associazione promotrice Andrea Bulferetti, dal presidente dell'Ordine dei medici di Brescia, Ottavio Di Stefano, in rappresentanza della Federazione Nazionale e dalla presidente della Fnopi (Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche), Barbara Mangiacavalli. Il premio ala carriera è andato invece alla poetessa novantunenne Curzia Ferrari. (ANSA).