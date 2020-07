Lega la moglie con nastro adesivo per gelosia, arrestato

(ANSA) - MILANO, 11 LUG - I carabinieri della Stazione di Roncoferraro (Mantova) hanno arrestato ieri un indiano di 45 anni per i reati di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia ai danni della mogie che è stata trovata con la bocca, i polsi e le caviglie legate con del nastro adesivo e l'hanno liberata.

I militari hanno ricostruito che non era la prima volta che la donna subiva violenze e che il marito, ubriaco, l'aveva legata dalla sera precedente, dopo una violenta lite per gelosia.

E' stato un vicino di casa a chiamare il 112 quando ha visto la donna alla finestra, imbavagliata e in preda al terrore. La pattuglia dei carabinieri ha chiesto l'intervento degli operatori del 118 che, dopo aver prestato le prime cure e confermato che la donna era incinta,l'hanno trasportata e ricoverata all'ospedale di Mantova.

L'uomo è stato rintracciato al lavoro e arrestato. Il gip, dopo l'udienza di convalida, ha disposto per lui il carcere.

