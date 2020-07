In Lombardia 135 nuovi casi e 6 decessi

(ANSA) - MILANO, 10 LUG - Sono 135, di cui 72 a seguito di test sierologici e 46 'debolmente positivi', i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in Lombardia a fronte di 11.505 tamponi effettuati. Sono quasi la metà dei contagi registrati in Italia.

Secondo i dati della Regione, i guariti/dimessi sono 69.828 (+145) mentre rimangono in terapia intensiva 27 pazienti (-4) e i ricoverati non in terapia intensiva sono 190 (-11). I decessi sono stati sei, per un totale dall'inizio dell'emergenza di 16.736 vittime. (ANSA).