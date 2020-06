Salvini a Codogno, anche cartelli contro

(ANSA) - CODOGNO, 28 GIU - E' stato accolto dagli applausi da chi lo aspettava in piazza per stringergli la mano e fare un selfie Matteo Salvini al suo arrivo a Codogno, il comune Lodigiano dove è stato scoperto il primo caso di Coronavirus, ma ad accoglierlo nella piazza centrale c'era anche un gruppetto di neodiplomate con mascherina e cartelli 'Non ci rappresenti' o 'Più bacini, meno Salvini' e 'Non si specula sui morti'.

Le ragazze, originarie della cittadina, hanno detto di non voler provocare ma sottolineare che "Codogno non è solo Lega".

