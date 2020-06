Incidenti stradali: muoiono due sorelle

(ANSA) - CREMONA, 27 GIU - Sono due sorelle di Iseo (Brescia), Ines e Carla Pivetti, di 82 e 89 anni, le vittime dell'incidente stradale che si è verificato questa mattina, poco dopo le 11, lungo l'autostrada A21 alle porte di Cremona. Viaggiavano sulla Citroen C3 condotta dalla figlia di una delle due anziane, di 53 anni, che potrebbe aver perso il controllo a causa di un malore e che è finita contro una macchina in panne in corsia di emergenza. Nessuna conseguenza per un uomo, di 37 anni, che si trovava in prossimità della vettura centrata dall'utilitaria con a bordo le tre donne e che è riuscito a scostarsi in tempo utile per evitare di essere travolto.