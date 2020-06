Errore fotografico in scena nel milanese

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Un lavoro fotografico di gruppo paradossalmente realizzato singolarmente durante la quarantena imposta dall'emergenza Coronavirus, che ha obbligato a impiegare la tecnologia per superare la distanza fisica, evidenziandone anche i limiti. E' il tema della mostra fotografica in calendario sabato 27 giugno e domenica 28 alla galleria Spazio Arte 53 di Melegnano dal titolo "Perché no? Fotografare di gruppo erronea mente".

Di scena le immagini scattate dai partecipanti all'edizione Shamiri 2020, un corso di formazione continua ospitato dal Circolo Fotografico San Donato Milanese "Francesco Ventura" durante il quale, con la guida di Alessandro Tintori, è stato indagato l'errore fotografico. In pieno lockdown, durante un collegamento da remoto, Alice Viganò ed Alessandro Carnevale Pellino, attori teatrali e cinematografici, hanno interpretato le sceneggiature proposte dagli autori che a loro volta li hanno fotografati attraverso lo schermo del computer. Da questa sorta di 'sperimentazione' sono state realizzate fotografie che suggeriscono una riflessione, tra l'altro, sul ruolo della tecnologia nelle relazioni umane. Non solo. Esse rappresentano una interpretazione di "errore fotografico": infatti gli autori hanno dovuto confrontarsi con foto sfuocate, mosse, scentrate, sgranate, esageratamente contrastate, dove i pixel dello schermo sono evidentemente riconoscibili. Il risultato è proposto in una installazione al contempo singola e corale in cui le foto di ciascuno non sono stampate, ma mostrate su tablet in sequenze contemporanee e autonome che si susseguono in modo non completamente controllato, utilizzando la stessa tecnologia (informatica) che ha costituito uno dei filtri attraverso cui le immagini stesse si sono formate.

La mostra è aperta al pubblico dalle 10 alle 12:30 e dalle 15 alle 18:30. L'accesso alla galleria sarà regolato in ottemperanza alle disposizioni governative anti- Covid-19.

(ANSA).