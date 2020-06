Calcio: Milan ritrova Ibrahimovic,verso la panchina con Roma

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Zlatan Ibrahimovic prepara il suo ritorno in campo. Con ogni probabilità l'attaccante svedese andrà almeno in panchina domenica contro la Roma. Oggi ha svolto il primo allenamento in gruppo dopo essere guarito dalla lesione al muscolo soleo del polpaccio destro rimediata il 25 maggio.

Poi Ibrahimovic ha postato una foto della seduta in cui controlla il pallone con alcuni compagni di squadra in fila dietro di lui, accompagnata da uno dei suoi commenti pregni di autostima: 'Dio e i suoi discepoli'. (ANSA).