Calcio: Kessie, a Lecce Milan dovrà dare di più che con Juve

MILANO, 18 GIU - Il Milan lunedì a Lecce dovrà "dare di più" di quello che "ha dato a Torino" contro la Juventus. Ne è convinto Franck Kessie, sicuro che la trasferta al Via del Mare sarà "una gara molto complicata". "Siamo in corsa per l'Europa - spiega a Milan Tv -, tutti vicini in classifica.

Dobbiamo cercare di fare punti in tutte le partite per riportare il Milan il più in alto possibile. Qui mi sento a casa". Kessie ammette "una grande voglia" di riprendere a giocare in campionato dopo la delusione della Coppa Italia: "Con il coronavirus abbiamo passato un momento brutto. Per noi non è stato facile stare chiusi in casa e quindi adesso abbiamo tutti tanta voglia di tornare a giocare". Kessie si dice "molto contento" per il suo ex allenatore Rino Gattuso, capace di vincere il suo primo trofeo con il Napoli: "Sta passando un momento triste per il suo lutto ma adesso per fortuna sta provando anche un po' di gioia, sono molto felice per lui".

