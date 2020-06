Antunes via dal Getafe, contro l'Inter non ci sarà

(ANSA) - ROMA, 18 GIU - Vitorino Antunes, terzino sinistro del Getafe, ha deciso che non rinnoverà il contratto con il club spagnolo. In scadenza a fine mese, il giocatore andrà via il 30 giugno e dunque non sarà presente nella sfida valida per gli ottavi di finale dell'Europa League contro l'Inter. E' stato lo stesso Antunes ad annunciare la propria decisione con un tweet sul proprio account ufficiale. (ANSA).