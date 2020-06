Montanelli : Morelli, Sala prenda posizione sulla statua

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "Il fatto che il Pd ipotizzi di discutere l'idiozia lanciata dai novelli stalinisti di voler mettere le mani sulla statua a ricordo di Montanelli, un grande milanese e italiano, dimostra che il Dna della sinistra caviale e champagne è sempre quello della cancellazione della storia scomoda". Così il capogruppo della Lega al Comune di Milano e parlamentare, Alessandro Morelli, ha commentato in una nota la richiesta dei Sentinelli di cambiare l'intitolazione dei giardini a Indro Montanelli e di rimovere dall'omonimo parco la statua del giornalista. "La cancellazione della storia in questo caso è rappresentata da un grande uomo, un gigante del giornalismo, che forse loro invidiano, e una vittima delle Br - ha concluso -.

Stavolta Sala prenda posizione e provi a dimostrare almeno su questo che politicamente non è una sòla". (ANSA).