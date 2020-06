Lombardia: novità al vertice della Sanità, cambia il dg

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - In Lombardia arriva un cambio al vertice della sanità. Luigi Cajazzo, l'ex poliziotto della Mobile di Lecco che siede sulla poltrona di direttore generale da maggio 2018 viene destinato ad altro incarico. Cajazzo diventerà vice segretario generale della Regione con delega all'integrazione sociosanitaria. Alla guida del comparto, arriverà Marco Trivelli, 56 anni, manager storico della sanità lombarda. Il passaggio di consegne sarà il 18 giugno.

Cajazzo, pur contattato, non ha commentato ma da ambienti vicini al dg trapela 'soddisfazione per il delicati e autorevole incarico che gli è stato offerto, segno del riconoscimento per quanto sin qui fatto, con professionalità e spirito di abnegazione encomiabile" incarico che servirebbe per ridisegnare il sistema sanitario lombardo territoriale. (ANSA).