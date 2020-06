Sanpellegrino, al via certificazione 2 stabilimenti

(ANSA) - MILANO, 04 GIU - Sanpellegrino celebra il World Environment Day annunciando di aver intrapreso il processo di certificazione degli stabilimenti di S.Pellegrino a San Pellegrino Terme (Bergamo) e di Acqua Panna a Scarperia (Firenze), secondo lo standard internazionale Alliance for Water Stewardship. L'iter dovrebbe terminare entro la fine del 2020 per S.Pellegrino e nel 2021 per Acqua Panna.

Da anni l'azienda si sta impegnando sul fronte di una gestione efficiente delle risorse idriche con progetti orientati alla riduzione, al riutilizzo e al riciclo dell'acqua impiegata in tutte le sue attività produttive. Un impegno che nel 2019 ha permesso al Gruppo di risparmiare 307 milioni di litri di acqua, arrivando ad utilizzarne solo 0,60 lt per ogni litro imbottigliato.

Un impegno che Nestlè Waters si è assunta nel 2017 decidendo di certificare tutti i suoi siti produttivi nel mondo. L'obiettivo fissato per la fine del 2019 di certificare 20 stabilimenti è stato ampiamente superato dal Gruppo che ha conseguito questo riconoscimento per 27 fabbriche e prevedere di certificarne altre 40 negli Stati Uniti, in Libano, Messico, Thailandia e Italia, entro la fine del 2020.

"L'acqua è un patrimonio di eccezionale importanza - ha dichiarato Stefano Marini, Amministratore Delegato del Gruppo Sanpellegrino - che deve essere preservato e reso disponibile per le generazioni presenti e future. Una priorità assoluta per Sanpellegrino che da sempre è impegnato nella gestione responsabile e condivisa delle risorse idriche contribuendo a contrastare l'impatto del cambiamento climatico. Un esempio concreto di questo approccio è la certificazione AWS che vede riconosciuta la nostra capacità di gestire l'acqua in modo inclusivo e sostenibile e di condividere le informazioni e le conoscenze tra tutti gli attori dei territori dove siamo presenti". (ANSA).