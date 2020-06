Milan perde pezzi, dopo Ibra ko anche Duarte

(ANSA) - MILANO, 02 GIU - Secondo grave infortunio muscolare per il Milan dalla ripresa degli allenamenti di gruppo. Dopo lo stiramento al soleo di Zlatan Ibrahimovic, si ferma anche Leo Duarte, vittima di un problema al flessore. Il difensore brasiliano ex Flamengo, appena rientrato dalla frattura del calcagno, oggi si è si è sottoposto ai primi accertamenti ecografici che andranno approfonditi nelle prossime ore con una risonanza: si teme uno stop di circa un mese ma una prognosi più precisa verrà fornita a quadro clinico completo.

E' atteso a ore anche il rientro di Ibrahimovic in Italia: lo svedese, tornato in Svezia per stare con la famiglia, dovrebbe sbarcare a Milano domani ma non è escluso possa prendersi un giorno in più in patria. Ibrahimovic, comunque, non dovrà fare più la quarantena dopo il suo viaggio all'estero e potrà svolgere le terapie per l'infortunio direttamente a Milanello: il suo obiettivo è tornare in campo a inizio luglio. (ANSA).