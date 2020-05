Fase 2: tornano alla normalità orari dei cimiteri di Pavia

di Alessandro Repossi (ANSA) - PAVIA, 30 MAG - Tornano alla normalità gli orari di apertura dei cimiteri di Pavia. Il sindaco Mario Fabrizio Fracassi ha deciso di revocare la precedente ordinanza, disponendo che da lunedì 1° giugno i quattro cimiteri cittadini (San Giovannino, San Lanfranco, Mirabello e Ca' della Terra) siano aperti tutti i giorni feriali e festivi dalle 8 alle 18.

Restano naturalmente in vigore le regole anti-coronavirus: l'utilizzo della mascherina, la distanza minima di un metro, la disinfezione delle mani qualora si acceda gli uffici.

"Limitatamente alle cerimonie funebri - si legge nella nota del Comune -, è consentita la presenza di massimo 15 persone, purché sia rispettata la distanza minima di un metro tra i presenti".

Da lunedì novità anche per i parcheggi in città. Il sindaco ha deciso infatti di ripristinare la sosta a pagamento nei parcheggi delle zone a sosta regolamentata in gestione ad Asm Pavia fino alle ore 17, per il periodo dal 1° giugno fino al 31 luglio 2020. Resta gratuita la sosta dalle 17 alle 19 (ora di chiusura giornaliera dei parcheggi a pagamento). Inoltre i permessi in scadenza, relativi alla circolazione e alla sosta nelle zone del centro a traffico limitato, sono stati prorogati sino al 31 luglio. (ANSA).