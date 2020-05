Aci, enti locali usino fondi regionali

(ANSA) - MILANO, 29 MAG - "Importanti risorse per la mobilità rischiano di essere mal utilizzate o del tutto non utilizzate in un periodo in cui il sistema dovrebbe offrire il meglio agli utenti di tutti i mezzi di trasporto in termini di efficienza e di sicurezza. Le nostre infrastrutture, a partire dalla rete viaria, hanno bisogno di interventi di miglioramento: gli enti locali non sprechino questa occasione per realizzarli". Lo afferma, in una nota, il presidente dell'Automobile Club Milano Geronimo La Russa sui fondi della legge regionale 4 maggio 2020 n.9.

Gli enti locali disporranno di 3 miliardi, dal 2020 al 2022, per opere pubbliche, fra cui l'adeguamento e la messa in sicurezza di strade finanziabili fino al 100%. "Siamo molto preoccupati: mancano pochi giorni alla segnalazione delle opere finanziabili e corriamo il rischio, a causa di tempi forse troppo stringenti per la presentazione delle domande e di enti locali troppo impegnati dalle mille incombenze dell' emergenza covid 19, di vanificare una grande opportunità", sottolinea il presidente. (ANSA).