Coronavirus: 102 nuovi casi nella bergamasca

(ANSA) - MILANO, 23 MAG - Sono 102 più di ieri i Covid positivi in provincia di Bergamo, arrivati a 12.834, mentre crescono di 88 unità i casi nel Milanese (in tutto sono 22.616) di cui 40 a Milano città. A Brescia i nuovi casi accertati sono 72, per un totale di 14.417. Sono 44 i nuovi casi nel Varesotto, dove il totale dei covid positivi è 3.490. (ANSA).