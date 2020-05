Sala,prefetto chiuda locali senza regole

(ANSA) - MILANO, 21 MAG - Un "piano di intervento più deciso" per evitare che si creino assembramenti in città nelle zone della movida, con la richiesta di chiudere "quei locali che sono lontanissimi dal rispetto delle regole". E' quanto ha chiesto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al prefetto di Milano, Renato Saccone.

"Ieri sera ho incontrato il prefetto e abbiamo definito un piano di intervento più deciso, per cui da stasera con la Polizia locale avremo più pattuglie e ho chiesto al comandante dei vigili di procedere con più severità con le multe - ha spiegato Sala nel video quotidiano sulle sue pagine social -. Ho chiesto al prefetto di chiudere quei locali che sono lontanissimi dal rispetto delle regole". (ANSA)