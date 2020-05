In Lombardia 462 nuovi contagi,+54 morti

(ANSA) - MILANO, 19 MAG - E' tornato a crescere il numero dei positivi in Lombardia, così come quello dei tamponi: i nuovi casi sono 462, per un totale di 85.481 in regione, con 14.918 tamponi. Ieri i nuovi positivi erano stati 175 con 5.078 tamponi, l'altro ieri 326 con 11.809 tamponi. Continua a diminuire il numero dei ricoverati in terapia intensiva (244, -8) e negli altri reparti (4.426, -56). I morti sono in totale 15.597, con 54 nuovi decessi, mentre ieri erano stati 24. Sono i dati resi noti da Regione Lombardia.

Sono 102 i nuovi positivi al Coronavirus nella provincia di Milano, di questi 49 in città per un totale di 22.324 contagiati dall'inizio dell'epidemia (9.444 nel capoluogo), mentre sono in crescita di 144 a Bergamo (12.607). Il numero di contagi è invece ben inferiore nelle altre province: ad esempio 42 a Monza, 41 a Brescia, 16 a Lodi, 12 a Cremona e 3 a Mantova.